Армии создали современную командно-штабную машину трансформер

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины.

ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172, пишет Армия Inform.

"Новая КШМ внешне ничем не отличается от обычного 20-тонного контейнера. Он имеет конструкцию трансформера: его составные части раскладываются в ширину справа и слева от основного кузова и устанавливаются на опоры. Стены внутри обшиты сэндвич-панелями, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства, а пол устлан ковролином", - говорит Дмитрий Камак из Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения.

Фото: АрмияИнформ

Вся мебель, необходимые для оборудования рабочих мест органов управления, сосредоточены внутри кузова и закреплены в транспортном положении. Весь этот процесс длится около получаса.

Испытания новой КШМ происходили в начале года. По их результатам предприятие-производитель унесло изменения в элементы конструкции. В частности расширен лестницы к дверь контейнера, а их перила перенесено на другую сторону. Это сделали для минимизации возможности травмирования во время подъема обледенелыми лестнице, поскольку контейнер установлен на упорах довольно высоко над землей.

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Автор: АрмияИнформ Новая командно-штабная машина с кузовом переменного объема на базе грузовика МАЗ-63172

Сейчас производитель продолжает совершенствовать конструкции КШМ, чтобы их можно было стыковать друг с другом.

Подразделения Вооруженных сил Украины на сегодня получили уже несколько тысяч отечественных автоматов "Малыш". Ее производит частная компания ООО "Интерпроинвест".