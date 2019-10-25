Армия уже приобрела несколько тысяч автоматов "Малыш"

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 2781
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1611
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6858
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1080
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6327
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40680
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
6
5
16
6
4
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
Видео
Все видео
Показали момент взрыва вышки в Донецке
Показали момент взрыва вышки в Донецке
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1080
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5697
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7605
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 198
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
воскресенье, 27 октября 2019 18:30

Армия уже приобрела несколько тысяч автоматов "Малыш"

  Комментировать
Армия уже приобрела несколько тысяч автоматов &quot;Малыш&quot;
Автомат "Малыш" покупают для Сил специальных операций / фото: Defense Express

Подразделения Вооруженных сил Украины на сегодня получили уже несколько тысяч отечественных автоматов "Малыш".

Ее производит частная компания ООО "Интерпроинвест", пишет Defense Express.

"Основными пользователями отечественных автоматов есть подразделения Силы специальных операций Украины. 3 отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и 8 полк, Управления государственной охраны. Уже тысячи их стоят на вооружении. Оценка очень высокая", - сообщил прдеставитель компании Александр Чебанов.

"Малыш" является украинским глубокой переработкой автомата Калашникова калибра 5,45/7,62 мм по компоновке bullpuр. Фактически от старого АК остался только ствол и ствольная коробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие

На выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые продемонстрировали ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун".

Комплекс разрабатывает столичное КБ "ЛУЧ" в кооперации с десятками украинских предприятий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армия уже приобрела несколько тысяч автоматов "Малыш"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире

Физик нашел способ борьбы с раком

Самое читаемое
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 53964
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 22573
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 19080
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 17073
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12457
Донбасс
Показали момент взрыва вышки в Донецке
Показали момент взрыва вышки в Донецке
 Просмотров: 972
Военный умер от рака
Военный умер от рака Просмотров: 2088
"Мясной Ильич" - в сети поиздевались над новым магазином в Донецке
"Мясной Ильич" - в сети поиздевались над новым магазином в Донецке
5
 Просмотров: 981
Мощный взрыв в Донецке
Мощный взрыв в Донецке 1 Просмотров: 1584
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 1 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
27
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
6
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
5
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
4
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 2910
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua