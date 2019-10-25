Армия уже приобрела несколько тысяч автоматов "Малыш"

Автомат "Малыш" покупают для Сил специальных операций / фото: Defense Express

Подразделения Вооруженных сил Украины на сегодня получили уже несколько тысяч отечественных автоматов "Малыш".

Ее производит частная компания ООО "Интерпроинвест", пишет Defense Express.

"Основными пользователями отечественных автоматов есть подразделения Силы специальных операций Украины. 3 отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и 8 полк, Управления государственной охраны. Уже тысячи их стоят на вооружении. Оценка очень высокая", - сообщил прдеставитель компании Александр Чебанов.

"Малыш" является украинским глубокой переработкой автомата Калашникова калибра 5,45/7,62 мм по компоновке bullpuр. Фактически от старого АК остался только ствол и ствольная коробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие

На выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые продемонстрировали ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Комплекс разрабатывает столичное КБ "ЛУЧ" в кооперации с десятками украинских предприятий.