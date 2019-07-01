ВСУ получили новый броневик

Многоцелевое тактическое бронеавто повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение Вооруженных сил Украины.
Он разработан автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", говорит пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.
"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - сказал Красуля.
Барс-8 стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля Казак-2, что прошла государственные испытания.
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Броневик разработан на базе пикапа американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Пассажировместительность базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении.
Воздушные Силы ВСУ в июле получат первый беспилотный комплекс ACS-3.
Он способен преодолевать расстояние в 2500 км и вести разведку находясь в воздухе в течение 20 часов.
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