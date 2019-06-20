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четверг, 20 июня 2019 14:44

Армия в июле получит быстрый беспилотник

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Армия в июле получит быстрый беспилотник
Украинская армия получит сверхбыстрые беспилотники АCS-3 / фото: "Скаетон"

Воздушные Силы ВСУ в июле получат первый беспилотный комплекс ACS-3.

Он способен преодолевать расстояние в 2500 км и вести разведку находясь в воздухе в течение 20 часов, пишет Укринформ.

БПАК ACS-3 (Raybird-3) разработан украинской компанией "АВК" Скаетон ", которая была основана группой инженеров и пилотов в 2006 году.

ACS-3 с 2016 года допущен к эксплуатации в ВСУ, где его возможности были проверены во время испытаний в течение 2017-2018 годов, включая работой в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

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Модернизирован и усовершенствован беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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20
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