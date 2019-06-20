Армия в июле получит быстрый беспилотник

Воздушные Силы ВСУ в июле получат первый беспилотный комплекс ACS-3.
Он способен преодолевать расстояние в 2500 км и вести разведку находясь в воздухе в течение 20 часов, пишет Укринформ.
БПАК ACS-3 (Raybird-3) разработан украинской компанией "АВК" Скаетон ", которая была основана группой инженеров и пилотов в 2006 году.
ACS-3 с 2016 года допущен к эксплуатации в ВСУ, где его возможности были проверены во время испытаний в течение 2017-2018 годов, включая работой в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.
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Модернизирован и усовершенствован беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.
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