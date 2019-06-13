На вооружение приняли новый беспилотник

Военные части ждет оптимизация. Об этом говорит начальник Генштаба ВСУ / фото: cof

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева". Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как днем, так и ночью. Комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Он поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача - 70 км/ч.

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В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

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