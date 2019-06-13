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четверг, 13 июня 2019 12:54

В армии можно все: морские пехотинцы прыгали с парашютами нового образца
6

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Украинские десантники тестируют новые парашюты типа "крыло".

Программа тренировок заключается в дневных и ночных прыжках с высоты 3 тыс. м., сообщают в Минобороны.

Украинские морские пехотинцы проводят тренивки с новыми парашютами. Прыгают с вертолета Ми-14 в дневное и ночное время
Фото: Минобороны
Украинские морские пехотинцы проводят тренивки с новыми парашютами. Прыгают с вертолета Ми-14 в дневное и ночное время
Украинские морские пехотинцы проводят тренивки с новыми парашютами. Прыгают с вертолета Ми-14 в дневное и ночное время
Украинские морские пехотинцы проводят тренивки с новыми парашютами. Прыгают с вертолета Ми-14 в дневное и ночное время
Украинские морские пехотинцы проводят тренивки с новыми парашютами. Прыгают с вертолета Ми-14 в дневное и ночное время

"Десантирования ночью нужны, чтобы ребята учились действовать в экстремальных обстоятельствах ночи, когда человек должен доверять всем другим чувствам кроме зрения. Они учатся безопасно приземляться с системой "крыло", а не "купол", как было раньше. Ну и, конечно, самое сложное - мастерство контроля высоты в темноте, которую им предстоит отточить, совершенствованию нет предела, особенно здесь, в морской пехоте", - рассказал начальник воздушно службы бригады.

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Парашуютна система "крыло", в отличие от купола, дает пожливисть прыгать с высоты от 3 до 8 тыс м. И преодолевать расстояния до 15 км.

Военно-морские силы получат еще катера типа Island, кроме переданных в сентябре 2018-го 2-х единиц.

Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще 4-х единиц

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Дата
13
июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

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