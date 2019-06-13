Украинский флот может получить еще 4 катера от США

Украина может получить еще 4 катера от США / фото: US Cost Guard

Военно-морские силы получат еще катера типа Island, кроме переданных в сентябре 2018-го 2-х единиц.

Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще 4-х единиц, сообщает Думская.

Они будут передаваться на безвозмездной основе, как и 2 предыдущих.

Будущие патрульные катера ВМС ВС Украины уже был осмотрен украинскими специалистами и сейчас нужно определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения, а также рядом других технических моментов.

На базе всех 4-х катеров запланировано сформировать отдельный дивизион, который, кроме контроля ближней морской зоны, будет выходить в Средиземное море для совместных операций с кораблями НАТО.

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Будущие катера должны получить вооружение для широкого спектра операций: запланировано установление минно-тральных модулей и легких противокорабельных ракет типа Hellfire.

Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27. Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10-м отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.