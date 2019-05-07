Пограничники получили катера от США

Пограничники получили американские катера Safe Boat 27 / фото: УМП

Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27.

Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях, сообщает Украинский милитаристский портал.

Данная модификация катеров может использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых задач.

Состав команды такого катера 4 военнослужащих. Также катер способен транспортировать до 20 бойцов десанта со снаряжением.

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Для формирования суднокоманд Д.О.З.О.Р. приглашает квалифицированных специалистов на военную службу по контракту.

В Закарпатье прибыли дополнительные резервы Госпогранслужбы, которые будут использовать для укрепления государственной границы.