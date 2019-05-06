На Закарпатье укрепляют государственную границу

На Закарпатье перебросили дополнительные резервы пограничников. Фото: ВИККА

В Закарпатье прибыли дополнительные резервы Госпогранслужбы, которые будут использовать для укрепления государственной границы.

"Военнослужащие комендатуры быстрого реагирования и курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого будут базироваться в Мукачевском пограничном отряде и использоваться для увеличения плотности охраны государственной границы. Основные усилия резервов будут сосредоточены на границе с Румынией и Венгрией, где с улучшением погодных условий особенно активизировались противоправные элементы, которые пытаются незаконно переправлять в соседние страны табачные изделия ", - сообщает пресс-центр Гостаможслужбы Украины.

Для пограничных нарядов обустроили места длительного несения службы, что значительно повысит оперативность реагирования на те или иные проявления противоправной деятельности на границе.

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"С начала года только на участке ответственности отдела пограничной службы "Деловое" при попытке перемещения табачной контрабанды пограничники Мукачевского отряда задержали 17 человек, изъяли почти 57тысяч пачек сигарет, 2 транспортных средства и 20 гидрокостюмов", - добавили в ведомстве.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что назначение нового командующего Объединенных сил "абсолютно нормальное". В то же время Апаршин интересует, почему Порошенко не сделал этого до выборов.