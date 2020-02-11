Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови

Такое устройство поможет предотвратить боли у пациентов от множества попыток введения иглы

Работа для забора крови из человеческих вен создали и успешно протестировали ученые из Ратгерского университета в США. С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу.

Робот справляется со своими задачами лучше людей, пишет Engadget.

Общий показатель эффективности работа составил 87%, а среди людей с легкодоступными венами - 97%.

При работе с пациентами, у которых плохо просматриваются вены, медсестры чаще промахиваются и несколько раз вводят иглу. Это не только замедляет процесс забора крови, но и провоцирует травмы вен.

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С новым роботом таких проблем будет меньше, утверждают разработчики. Кроме того, устройство оснащено модулем для анализа, куда кровь перекачивается сразу после забора.

После усовершенствования функционала работа, его планируют поставлять для больниц и машин скорой помощи.

"Такое устройство может помочь врачам получить пробы крови быстро, безопасно и надежно, предотвращая лишние осложнения и боли у пациентов от множества попыток введения иглы", - отметил главный инженер Джош Лейпхаймер.

Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом. Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного. Испытания продолжалось несколько лет.