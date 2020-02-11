Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови

 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 261
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2016
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1827
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1458
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 333
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1071
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2394
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 648
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
3
3
7
5
3
В космосе столкнулись два спутника
В космосе столкнулись два спутника
Родился рекордсмен по количеству патентов
Родился рекордсмен по количеству патентов
Представили первый компьютер Apple
Представили первый компьютер Apple
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле
Появились новые изображения Playstation 5
Появились новые изображения Playstation 5
Видео
Все видео
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Машина смерти: показали турецко-украинский беспилотный истребитель
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1458
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 999
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1719
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 324
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
вторник, 11 февраля 2020 21:44

Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови

  Комментировать
Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови
Такое устройство поможет предотвратить боли у пациентов от множества попыток введения иглы

Работа для забора крови из человеческих вен создали и успешно протестировали ученые из Ратгерского университета в США. С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу.

Робот справляется со своими задачами лучше людей, пишет Engadget.

Общий показатель эффективности работа составил 87%, а среди людей с легкодоступными венами - 97%.

При работе с пациентами, у которых плохо просматриваются вены, медсестры чаще промахиваются и несколько раз вводят иглу. Это не только замедляет процесс забора крови, но и провоцирует травмы вен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей

С новым роботом таких проблем будет меньше, утверждают разработчики. Кроме того, устройство оснащено модулем для анализа, куда кровь перекачивается сразу после забора.

После усовершенствования функционала работа, его планируют поставлять для больниц и машин скорой помощи.

"Такое устройство может помочь врачам получить пробы крови быстро, безопасно и надежно, предотвращая лишние осложнения и боли у пациентов от множества попыток введения иглы", - отметил главный инженер Джош Лейпхаймер.

Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом.

Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного.

Испытания продолжалось несколько лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Врача теперь можно найти через Приватбанк
Врача теперь можно найти через Приватбанк Просмотров: 1080
Попадающие в цель. Как передовое онкологическое лечение переместилось из столицы в регионы?
Попадающие в цель. Как передовое онкологическое лечение переместилось из столицы в регионы? Просмотров: 585
Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуются
Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуются Просмотров: 369
Голосовой ассистент от Amazon сможет выражать эмоции
Голосовой ассистент от Amazon сможет выражать эмоции Просмотров: 54
Сейчас вы читаете новость «Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Gelandewagen разрабатывали для армии шаха

Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki

В Канаде написали о голоде украинцев

Наследство легендарной певицы $20 млн разделили братья с матерью

"Времена вышитых рубашек и горилки прошли" - организовали революционную партию

Создали общество для защиты языка

Теория двуязычия нации - абсурд

Ватикану предоставили суверенитет

Коровы помогают лечить диабет

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 38559
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 28089
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 20476
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 13267
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7
 1 Просмотров: 9180
Техника
Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские
Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские Просмотров: 612
Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу
Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу Просмотров: 162
В космосе столкнулись два спутника
В космосе столкнулись два спутника
3
 Просмотров: 2133
На орбиту вывели спутник-шпион
На орбиту вывели спутник-шпион Просмотров: 621
Apple создает автомобильный ключ для iPhone
Apple создает автомобильный ключ для iPhone Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
3
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 119
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua