Находит вену скорее медсестры: создали робота для забора крови

Работа для забора крови из человеческих вен создали и успешно протестировали ученые из Ратгерского университета в США. С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу.
Робот справляется со своими задачами лучше людей, пишет Engadget.
Общий показатель эффективности работа составил 87%, а среди людей с легкодоступными венами - 97%.
При работе с пациентами, у которых плохо просматриваются вены, медсестры чаще промахиваются и несколько раз вводят иглу. Это не только замедляет процесс забора крови, но и провоцирует травмы вен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей
С новым роботом таких проблем будет меньше, утверждают разработчики. Кроме того, устройство оснащено модулем для анализа, куда кровь перекачивается сразу после забора.
После усовершенствования функционала работа, его планируют поставлять для больниц и машин скорой помощи.
"Такое устройство может помочь врачам получить пробы крови быстро, безопасно и надежно, предотвращая лишние осложнения и боли у пациентов от множества попыток введения иглы", - отметил главный инженер Джош Лейпхаймер.
Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом.
Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного.
Испытания продолжалось несколько лет.
Комментарии