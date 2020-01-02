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четверг, 02 января 2020 15:35

Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей

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Искусственный интеллект обнаруживает рак молочной железы лучше врачей
Для выявления рака молочной железы хотят применять искусственный интеллект от компании Google Фото: news.sky.com

Система на основе искусственного интеллекта от Google обнаруживает рак молочной железы лучше по сравнению со специалистами-рентгенологами.

Соответствующие данные получили после совместного исследования британских и американских ученых, передает Independent

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В эксперименте анализировали около 30 тыс. маммограмм. Как результат, искусственный интеллект был значительно точнее.

Однако для его использования на практике необходимо получить специальные разрешения. Такая процедура может занимать несколько лет, сообщает один из соавторов исследования Мозияра Этемад.

Искусственный интеллект - раздел компьютерной лингвистики и информатики, который занимается формализацией проблем и задач, которые подобны действиям, которые выполняет человек.

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02
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