Голосовой ассистент от Amazon сможет выражать эмоции

Голосовой ассистент Alexa сможет отвечать на вопросы радостным или тоном разочарования Фото: The Verge

Голосовой ассистент Alexa, разработанный компанией Amazon, сможет отвечать на вопросы американских пользователей с радостным или тоном разочарования.

Оба тона имеют по три уровня интенсивности выражения эмоций, сообщает The Verge.

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Веселый тон будет звучать, например, когда пользователь дает правильный ответ на мелкий вопрос. Тон разочарование можно услышать, когда человек спросит у голосового ассистента счет футбольного матча, а его любимая команда проиграла.

Компания Google представила новые функции голосового помощника Google Assistant. Они связаны с календарем и электронной почтой.