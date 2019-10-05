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суббота, 05 октября 2019 16:44

Экзоскелет позволил парализованному ходить

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Экзоскелет позволил парализованному ходить
Испытали экзоскелет для парализованных. Фото: REUTERS

Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом.

Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного, сообщает УНИАН.

Испытания продолжалось несколько лет.

"Это первая полуинвазивная беспроводная компьютерная система мозга, разработанная для активации всех четырех конечностей", - заявили исследователи.

Ранее мозго-компьютерные технологии использовали опасные инвазивные сенсоры. Их вживляли в мозг, где сенсоры часто не работали.

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На этот раз больному имплантировали чип под кожу у сенсомоторной коры мозга. Мозговые сигналы электроды передавали алгоритмам декодирования. Сигналы мозга механизм передавал в движения, о которых думал пациент, и направляли его в экзоскелет. Два года подряд парализованнй учил алгоритм понимать свои мысли и увеличивать количество движений, которые тот мог выполнить.

Авторы исследования отмечают, что, даже если технология станет популярной, для большинства она доступна не будет из-за своей затратности.

Ученые работают над экзоскелетом для сверхчеловеческого труда. Над устройством работают в лаборатории Биомехатроники Института Технологий штата Массачусетс.

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