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Попадающие в цель. Как передовое онкологическое лечение переместилось из столицы в регионы?
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  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Владимир Ященко, директор онкологического центра TomoClinic, рассказал, как энтузиастам помогает Вселенная; почему важно, чтобы жизнь человека после терапии оставалось такой же, как до лечения; какую роль играют молекулы и почему в Кропивницком лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках.

— Верьте – не верьте, но самый частый вопрос, на который приходится отвечать, не о лечении, не о лучшей в Украине лучевой терапии, а о том, почему Кропивницкий. Так и хочется в ответ спросить: "А почему все хорошее должно быть только в Киеве? Почему людям из центра страны нужно добираться в столицу, втридорога снимать жилье, тратить время в транспортных пробках, больным окунаться в шум и суету мегаполиса, чтобы получить качественную онкологическую помощь?"

  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Мне эта мысль не давала покоя задолго до создания TomoClinic, еще с того момента, когда я побывал в США в одной из крупнейших клиник мира Мэйо, которая находится в Рочестере — городке, где меньше 120 тыс. населения.

Как все получилось?

Звезды сошлись. Как у Пауло Коэльо в книге "Алхимик": "Если чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать, чтобы желание твое сбылось". А если серьезно, было много раздумий, много планов, встреч, обсуждений. Идею очень поддержал Константин Ярыныч, который до 2014 года работал главным врачом онкодиспансера в Кропивницком, — потомственный доктор, уроженец и патриот города.

  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Вначале все задумалось как создание Центра лучевой терапии, и мы понимали, что на голом месте такую клинику не построишь — нужна инфраструктура, специальные бункеры. Обычные больницы для этой цели не подходят. Ведь онкологическое лечение — комплекс методов. Нам необходима была база, которая в перспективе могла бы обеспечить весь комплекс, дополнить наши услуги.

Очень непросто — поставить два современных линейных ускорителя и собрать опытных специалистов из разных городов. Все решилось, потому что на нашей стороне был губернатор области и нас поддержал областной совет. Так мы получили в аренду помещения рядом с онкодиспансером при условии, что будем бесплатно лечить детей. Все годы работы мы это условие выполняем, проводим лучевую терапию очень успешно. Нередко берем на лечение детей, да и взрослых тоже, от которых отказываются другие клиники, в том числе и столичные. И у нас хорошие результаты. Мы пролечили ребенка, которому отказали и в НИР в Киеве, и в Охматдете, и в Ровно, и смогли помочь ему в том, что касается нашего этапа.

Конечно, 4.5 года — небольшой срок работы для онкологической клиники. Однако я с уверенностью заявляю, что по лучевой терапии мы сегодня лучшие в Украине и одни из лучших в Европе. Уникальная система Томотерапии с широчайшими возможностями, которой оборудован центр, — единственная в стране. Врачи-радиотерапевты имеют квалификацию и опыт, мы спасли сотни жизней. Поверьте, это не просто высокие слова.

Наши результаты говорят сами за себя. А сколько раз нам удавалось неоперабельные опухоли перевести в операбельные. За счет лучевой терапии уменьшался объем образования, и пациенту проводили хирургическое лечение. Все, абсолютно все зависит от точности планирования, от того, насколько четко специалисты определят контур опухоли. Когда прогоняем сеанс на фантомах перед тем, как лечить пациента, и имеем возможность удостовериться, что реализуем план облучения, то получаем хороший результат, мировой результат.

Когда семейные врачи просят прочитать лекцию о том, как бороться с осложнениями лучевой терапии, мы отвечаем, что главная борьба — недопущение осложнений. Пациент должен знать, что огромное значение имеет выбор инструмента для сохранения окружающих здоровых органов и тканей. Это вопрос качества жизни, о котором мы все время говорим: например, отсутствие стом при облучении ЛОР-локализаций. Мы же ничего не придумываем, а реализуем технологии, которые используются в мире. Наши действия направлены на результат, чтобы жизнь человека после лечения оставалась такой же, как до него, или максимально приближенной.

Лучевая терапия не работает только как единственный метод

Лучевая терапия — это был наш старт. Теперь мы организовали и химиотерапевтическое отделение. Шли к цели упорно и весной прошлого года открыли стационар на территории рядом с клиникой: 60 мест, современное химиотерапевтическое отделение, палата интенсивной терапии, перевязочная, реабилитационное отделение — пятиэтажное здание.

Кроме того, женщины проходят у нас полный цикл лечения при раке молочной железы: самая современная и точная диагностика, органосохраняющие операции, безопасная лучевая терапия с защитой сердца и легких, химиотерапия, реабилитация как в процессе лечения, так и после окончания.

  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Пациенты оценили и замечательные условия. По уровню комфорта стационар не уступает отелям высокого класса: уютные палаты, оснащенные всем необходимым, трехразовое питание — вкусная еда с индивидуальным подбором блюд. Причем по сравнению со столичными ценами пребывание в нашем стационаре в разы дешевле.

  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Это был правильный шаг именно потому, что лучевая терапия часто проводится в комбинации с химиотерапией. Люди никуда не ездят, не тратят на лишние передвижения силы, нервы и время, которое в онкологии жизненно важно; все проходят в одном месте, под наблюдением, под постоянным контролем.

К нам пришли работать очень высокой квалификации специалисты с опытом паллиативной химиотерапии, а также врачи интенсивной терапии. Уже после окончательного гистологического заключения мы определяем, какую химиотерапию применить, и выбираем соответствующий протокол. Каждый организм по-своему реагирует. Поэтому мелочей здесь нет и быть не может.

Химиотерапия — очень мощный, эффективный метод в опытных руках. Архиважным является все — условия транспортировки и хранения препаратов, правильное разведение, правильное введение, применение специальных инфузматов. Ведь не просто так мы используем только светозащитные системы от B. Braun, которые не позволят разрушить структуру препарата и благодаря специальным фильтрам гарантировано пропустят именно то, что необходимо. Все эти факторы напрямую связаны с взаимодействием молекул, от которого и зависит результат. Я вижу, что мы впереди многих клиник, где совсем не так ответственно относятся к проведению химиотерапии.

  В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках
В онкологическом центре TomoClinic лечат с хорошим результатом даже тех, от кого отказываются в других клиниках

Из разных уголков Украины

Мы следуем протоколам, и результативность нашего лечения такая же, как в Европе. За прошедшие годы работы я еще раз убедился, насколько правильным было решение о создании такого центра именно в этом регионе. Только 20% наших пациентов — жители Кропивницкого и области. Остальные приезжают из разных уголков страны: Одесса, Киев, Херсон, Николаев и другие города и районы. Обращаются и зарубежные пациенты.

Как нас выбирают? Думаю, в основном сарафанное радио работает. Люди узнают о результативности лечения, которой нам удалось достичь, о врачах, о комфорте. Наши специалисты всегда готовы помочь даже в очень сложных ситуациях.

Автор: Дана Гольденберг
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