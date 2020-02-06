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четверг, 06 февраля 2020 12:26

Врача теперь можно найти через Приватбанк

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Врача теперь можно найти через Приватбанк
Записаться к врачу теперь можночерез ПриватБанк. Фото: Depositphotos

Записаться на прием к нужному врачу клиенты ПриватБанка теперь могут через приложение Privat24.

Сервис бесплатного поиска врачей DOC.ua запустил совместную услугу с ПриватБанком, сообщает Лига.Tech.

Отныне платформа электронной записи к врачам стало доступно пользователям обновленной версии приложения Privat24 для iOS и Android. Пока что для того, чтобы записаться к врачу, нужно участие операторов электронного сервиса.

Работает это так: сначала клиент должен оставить заявку в приложении DOC.ua. После этого оператор позвонит клиенту и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике. Разработчики сервиса сообщают, что оператор будет ориентироваться на отзывы и рейтинг врачей нужной специализации.

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Служба поиска специалиста бесплатная - клиент платит только в клинике после оказания услуг. Сервис гарантирует конфиденциальность - персональные данные используются исключительно для записи к врачу.

В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов. Теперь на карту Приватбанка возможно перевести средства с платежной карты Visa любого банка мира.

Деньги мгновенно можно перечислять с карты зарубежного банка на карту Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24. В то же время быть клиентом банка или регистрироваться в Приват24 не обязательно.

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06
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