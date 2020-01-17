Перевести деньги из-за границы: Приватбанк сообщил о нововведениях

Отправить средства с иностранной карты Visa на карту Приватбанка можно в долларах, евро или гривне. Фото: mfcprivat.com.ua

В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов. Теперь на карту Приватбанка возможно перевести средства с платежной карты Visa любого банка мира.

Деньги мгновенно можно перечислять с карты зарубежного банка на карту Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24. В то же время быть клиентом банка или регистрироваться в Приват24 не обязательно, говорится в пресс-релизе банка.

Это прежде всего удобно для украинцев, живущих за рубежом, которые отправляют деньги домой. Также родителям иностранных студентов, обучающихся в Украине.

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Отправить средства с иностранной карты Visa на карту Приватбанка можно в долларах, евро или гривне. Чтобы перевести деньги, нужно знать номер карты получателя.

Комиссия за перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы.

Вскоре сервис будет доступен для iOS-версии Privat24.

В супермаркетах сети "Велика кишеня" позволили рассчитываться с помощью системы распознавания лица. Чтобы оплатить покупки, клиенту надо посмотреть в камеру, расположенную над монитором на кассе самообслуживания. За основу взяли технологию FaceID от Приватбанка. Чтобы пользоваться ею, нужно сделать селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa.