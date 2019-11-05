Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"

В супермаркетах сети "Велика Кишеня" позволили рассчитываться с помощью системы распознавания лица.

Чтобы оплатить покупки, клиенту надо посмотреть в камеру, расположенную над монитором на кассе самообслуживания. Об этом написал в Facebook менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко.

Автор: shostka.info На кассе камера сканирует лицо клиента и сравнивает его с имеющимися фото в базе.

За основу взяли технологию FaceID от Приватбанка. Чтобы пользоваться ею, нужно сделать селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa.

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На кассе камера сканирует лицо клиента и сравнивает его с имеющимися фото в базе. Точность распознавания составляет 99,3%.

Впервые технологии FaceID можно было пользоваться в четырех магазинах в Днепре. Систему распознавания лиц, совместно с компаниями Visa и ПриватБанк также запустил онлайн-ритейлер Kasta.