Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуются

Оригинальные смарт-кроссовки разработала компания Nike.
Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуються
Это баскетбольная обувь получило название Adapt BB 2.0. Кроссовки оснащены функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги владельца.
Адапт BB 2.0 также может синхронизироваться со смартфоном с помощью Bluetooth, передает geek.сом.
Через специальное приложение можно регулировать посадку обуви для каждой ноги.
Что касается самих кроссовок, то они оснащены регулируемыми стяжками с электронными приводами, благодаря чему возможно точное регулирование силы охвата ступни.
Цена Nike Adapt BB 2.0 пока не объявлена.
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В передней части кроссовок размещена специальная прокладка, которая обеспечивает лучшую амортизацию при ударах. Пока неясно как будет происходить подзарядка, вероятно, процесс может происходить с помощью беспроводной станции.
Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом.
Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного.
Испытания продолжалось несколько лет.
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