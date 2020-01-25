Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуются

Компания Nike создали смарт-кроссовки, которые умеют сами шнуроваться

Оригинальные смарт-кроссовки разработала компания Nike.

Изобрели оригинальные смарт-кроссовки, которые сами зашнуровуються

Это баскетбольная обувь получило название Adapt BB 2.0. Кроссовки оснащены функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги владельца.

Адапт BB 2.0 также может синхронизироваться со смартфоном с помощью Bluetooth, передает geek.сом.

Через специальное приложение можно регулировать посадку обуви для каждой ноги.

Что касается самих кроссовок, то они оснащены регулируемыми стяжками с электронными приводами, благодаря чему возможно точное регулирование силы охвата ступни.

Цена Nike Adapt BB 2.0 пока не объявлена.

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В передней части кроссовок размещена специальная прокладка, которая обеспечивает лучшую амортизацию при ударах. Пока неясно как будет происходить подзарядка, вероятно, процесс может происходить с помощью беспроводной станции.

Благодаря экзоскелету смог двигаться 28-летний мужчина с парализованным телом. Экзоскелет позволил больному двигать ногами и руками благодаря системе сенсоров, которые улавливают сигналы мозга больного.

Испытания продолжалось несколько лет.