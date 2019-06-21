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пятница, 21 июня 2019 13:45

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

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В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты
Традиции и обряды в день летнего солнцестояния. Фото: pogliad

Сегодня, 21 июня, отмечается День летнего солнцестояния. У славян он тесно связан с главным июльским праздником - Купала. После перехода на григорианский календарь даты с длинным днем ​​в году стали расходиться на две недели.

С древних времен этот праздник ознаменовал наивысший расцвет всех сил природы, поэтому наши предки считали его магическим и проводили различные ритуалы. Считали, в этот период объединяются четыре стихии - огонь, вода, земля и воздух.

Древние поверья говорят, что в день летнего солнцестояния у людей появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. Нужно веселиться и радоваться, дарить позитив, загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь, судьбу, изменения в жизни, и вскоре все осуществится.

Многие обряды в день летнего солнцестояния касаются воды. Утренней росой умывались для омоложения, купались в водоемах. Если в этот день парень обольет водой девушку - она ​​скоро выйдет замуж.

Как и на Купала, можно погадать на венках, пущенных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет - судьба сложится хорошо.

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Главный обряд в день летнего солнцестояния, конечно же, посвященные солнцу. Их много. На рассвете и закате загадывали желания.

Приобретенная в этот день золотая вещь, из солнечного металла, станет сильным оберегом.

Вечером за ужином не зажигайте электрический свет - отдайте предпочтение восковой свечи. Пусть она станет "солнцем вашего стола".

Рожденные в этот день считаются самыми счастливыми, потому что они под защитой солнца.

В этот день нельзя ссориться и кричать.

Солнце переходит к знаку Рака. Начинается астрономическое лето. У людей будет возникать желание изменить в своей жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
21
июня

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

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