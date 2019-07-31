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среда, 31 июля 2019 13:58

Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть

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Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Видеозапись в Facebook собрал более ста тысяч просмотров и сотни комментариев

Птица ибис врезался в ребенка на экстремальном аттракционе. Это произошло в парке развлечений Movie World в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд,

Инцидент сняли на видео, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как девочка по имени Пейдж катается с парнем на аттракционе. Вдруг у нее на скорости влетает птица белого цвета и летит дальше. Он оставляет на теле Пейдж царапину. Сосед рядом с удивлением наблюдает за столкновением.

Видеозапись в Facebook собрал более ста тысяч просмотров и сотни комментариев. "Бедная птичка", - писали одни. "Больше никогда не пойду на американские горки", - обещали другие.

Ибисы - водные птицы с длинными изогнутыми клювами. Они населяют тропические, субтропические и умеренно-теплые широты. Часто встречаются в восточной части Австралии. Находятся под угрозой исчезновения.

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В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинг. Как отмечается, во время полета парашют оторвался от катера, и 2 часа ветер гонял его по небу. За это время девушку несколько раз било о волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, спасти пострадавшую не удалось.

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