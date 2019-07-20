Парень сломал шею во время катания на "банане"

Парень во время катания на банане получил тяжелую травму. Фото: Airmaster

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток во время катания на водном аттракционе "банан" сломал себе шею.

Инцидент произошел на пляже возле базы отдыха "Маяк". Мальчика на "скорой" госпитализировали в больницу. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

"Предприниматели, которым принадлежит скутер и надувная платформа, утверждают, что подросток сам виноват в произошедшем. Катание на "банане" в то время уже завершилось и людей привезли к берегу. В этот момент мальчик решил нырнуть с платформы и, так как была мель, он ударился головой о дно", - говорится в сообщении.

В результате несчастного случая подросток сломал шейный отдел позвоночника.

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За рулем скутера, к которому был привязан "банан", находился несовершеннолетний парень. В то же время владелец аттракциона, который имеет все разрешения, отсутствовал. Выехав по делам, мужчина поручил своему сыну-подростку управлять водным мотоциклом.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее тяжкие последствия".

В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинг. Как отмечается, во время полета парашют оторвался от катера, и 2 часа ветер гонял его по небу. За это время девушку несколько раз било о волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, спасти пострадавшую не удалось.