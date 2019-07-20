Парень сломал шею во время катания на "банане"

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 1071
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 387
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1845
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1089
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2475
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 765
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1107
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 801
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
5
4
4
6
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
Видео
Все видео
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
В центре Киева произошло смертельное ДТП
В центре Киева произошло смертельное ДТП
В столице произошла смертельная авария - автомобиль смяло вдвое
В столице произошла смертельная авария - автомобиль смяло вдвое
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1944
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 135
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
суббота, 20 июля 2019 18:00

Парень сломал шею во время катания на "банане"

  Комментировать
Парень сломал шею во время катания на &quot;банане&quot;
Парень во время катания на банане получил тяжелую травму. Фото: Airmaster

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подросток во время катания на водном аттракционе "банан" сломал себе шею.

Инцидент произошел на пляже возле базы отдыха "Маяк". Мальчика на "скорой" госпитализировали в больницу. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

"Предприниматели, которым принадлежит скутер и надувная платформа, утверждают, что подросток сам виноват в произошедшем. Катание на "банане" в то время уже завершилось и людей привезли к берегу. В этот момент мальчик решил нырнуть с платформы и, так как была мель, он ударился головой о дно", - говорится в сообщении.

В результате несчастного случая подросток сломал шейный отдел позвоночника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности

За рулем скутера, к которому был привязан "банан", находился несовершеннолетний парень. В то же время владелец аттракциона, который имеет все разрешения, отсутствовал. Выехав по делам, мужчина поручил своему сыну-подростку управлять водным мотоциклом.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее тяжкие последствия".

В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинг. Как отмечается, во время полета парашют оторвался от катера, и 2 часа ветер гонял его по небу. За это время девушку несколько раз било о волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, спасти пострадавшую не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парень сломал шею во время катания на "банане"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Самое читаемое
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 20367
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 18972
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 16416
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 Просмотров: 14674
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
 Просмотров: 12096
Происшествия
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
3
 Просмотров: 333
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
5
 Просмотров: 612
Под Киевом исчезла 12-летняя девочка
Под Киевом исчезла 12-летняя девочка Просмотров: 1143
Избили кандидата в народные депутаты
Избили кандидата в народные депутаты Просмотров: 495
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
9
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
4
Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону
3
За украинских моряков: против России готовят новые санкции
2
"Может представлять разве что своих родственников" - Офис президента указал куму Путина его место
Голосов: 218
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua