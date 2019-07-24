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среда, 24 июля 2019 16:12

Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины

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Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
В результате ДТП женщина не пострадала. На нее составили админпротокол

В Запорожье велосипедистка старшего возраста на скорости влетела в авто.

Видео аварии опубликовали на странице Dnevnik_police в Instagram под названием "Призрачная бабушка".

На ролике видно, как авто едет по улице, а с поворота стремительно выезжает женщина на велосипеде. Заметив ее, водитель автомобиля резко остановился, а велосипедистка не успела затормозить.

Женщина врезалась в бампер машины, а после распласталась на капоте и упала.

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Допис, поширений Дневник патрульного (@dnevnik_police)

В результате ДТП женщина не пострадала. На нее составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она столкнулась с авто, которое не двигалось.

В то же время многие пользователи возмутились инцидентом и сочувствуют женщине. В аварии винят также водителя авто, который якобы выехал на встречную полосу.

В Белой Церкви водитель мотороллера укусил патрульного за руку. Водитель ехал без света фар и вместе с пассажиром были без шлемов. Когда мужчину попросили подойти к служебному автомобилю, водитель начал кричать.

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