Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Айсултана Назарбаева обвиняют в нападении на полицейского. Фото: Facebook

Внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обвиняют в нападении на британского полицейского.

Айсултана Назарбаева обвиняют в том, что 5 июня он укусил констебля Росса Сэмбрука. Полицейский пытался помешать ему покончить с собой, передает РБК.

Court News UK сообщил, что полицию вызвали в гостиницу, где жил Назарбаев, когда он угрожал выпрыгнуть с балкона.

В Скотленд-Ярде подтвердили информацию о нападении.

В пресс-службе Скотленд-Ярда подтвердили, что внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.

Казахстанский портал Zakon.kz сообщил, что внук президента залез в квартиру знакомой девушки, которая сама попросила его об этом, потому что случайно закрыла дверь. Мужчину увидел кто-то из жителей и вызвал полицию.

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"Копы прибыли в тот самый момент, когда мы уже находились в квартире. Все попытки объяснить суть происходящего лондонским полицейским оказались тщетными. Нас просто не стали слушать, общались крайне грубо и решили забрать всех в участок. Оказывается, люди с азиатской внешностью вызывают у местных пинкертонов стойкий негатив. В итоге последовала весьма эмоциональная сцена объяснений между нашим другом и копами, и последние расценили объяснения по-своему. Настойчивые попытки парня, который полез за ключами, разъяснить, что он всего лишь помог хозяйке попасть в квартиру и что у владелицы жилья к нему нет никаких претензий, полицейские расценили как сопротивление властям. В результате дело оказалось в уголовном суде", - рассказал друг Айсултана Назарбаева по имени Азамат.

По данным Metro, дело начнет слушаться в суде в четверг, 4 июля.

На пост президента Казахстана претендовали 7 кандидатов. По данным ЦИК, явка составила 77,4%. Победил 65-летний Касым-Жомарт Токаев, который временно исполнял обязанности главы страны после отставки Нурсултана Назарбаева.