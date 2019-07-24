Инструктор по вождению насмерть сбил 12-летнюю девочку

В Кропивницком Кировоградской области инструктор по вождению сбил 12-летнюю девочку.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщает mandarin-news.

Водитель двигался по улице на иномарке.

Девочка ехала на велосипеде.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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В селе Пологи Запорожской области 24-летний водитель на Audi 80 сбил 2 велосипедистов. Авария произошла на улице Центральной вечером 17 июля. Водитель был пьян, под действием наркотиков. 45-летний велосипедист от травм погиб на месте. 12-летний мальчик скончался в больнице.