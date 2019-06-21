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пятница, 21 июня 2019 13:14

Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота

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Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Российский служебный автомобиль сделал сальто во время заднего разворота Фото: Московский монитор

Служебный седан Lada Vesta перевернулась во время заднего разворота на скорости.

Во время тестов на военном полигоне автомобиль Lada военной автоинспекции России сделал разворот на 180 градусов во время заднего движения. Неизвестно, как видео попало в интернет, однако оно появилось на YouTube-канале Hype News.

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"Сотрудники военной автоинспекции попытались отработать "полицейский разворот", но что-то пошло не так. Майкл Бэй в шоке от таких спецэффектов", - подписал ролик Hype News.

После такого маневра у машины разбились мигалки и лобовое стекло. О состоянии водителя неизвестно ничего.

В России завод Ford закрыли маршем погрузчиков под музыку. Рабочие проехались маршем под "Прощание Славянки".

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