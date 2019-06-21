Рассказали, какие автомобили самые надежные

Самыми надежными оказались корейские марки автомобилей.
После опроса автомобилистов американское агентство J. D. Power признала марки Genesis, Kia и Hyunda самыми надежными в этом году.
Из 100 машин Genesis в 63 возникали проблемы. Это лучший показатель среди всех транспортных средств.
4-е, 5-е и 6-е места последовательно получили американские марки Ford, Lincoln и Chevrolet.
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7-е и 8-е места заняли японские Toyota и Lexus соответственно. Премиальные Toyota ломаются чаще, чем машины марки массового производства.
Во всех вышеперечисленных марок на 100 автомобилей около 93 выявленных проблем.
Последние ступеньки заняли немецкие Mercedes, Audi и BMW, а также Volvo и Volkswagen. Замыкают рейтинг Land Rover и Jaguar.
Все проблемы, которые возникают у автомобилистов, можно разделить на несколько групп. Локальные - например, неисправность фары. Трудности с голосовым управлением и переоценены водителем возможности полуавтономных систем.
За последние 10 лет процент жалоб на новые автомобили владельцами снизился на 14%.
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