Неожиданный лидер - украинцы чаще всего покупали электромобиль Jaguar

За январь-май 2019 года в Украине продали 227 новых электромобилей, что на 67% больше, чем 2018-го.
С количеством 70 зарегистрированных транспортных средств лидером стал Jaguar I-Pace. Второе место занял Nissan Leaf. Тройку лучших замыкает BMW i3, сообщает Auto-Consulting.
Кроме того, за январь-май 2019-го зафиксирован спад продаж Tesla Model X и Tesla Model S. Вероятно, на снижение спроса на кроссовер Tesla повлияли покупки электрокаров Jaguar, а на Model S - появление более доступной Model 3.
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ТОП-10 электромобилей, которые покупали украинцы за 5 месяцев выглядит следующим образом:
Jaguar I-Pace
Nissan Leaf
BMW i3
Hyundai Ioniq
Tesla Model 3
Tesla Model X
Hyundai Kona
Renault Zoe
Tesla Model S
JAC iEV7S
Несмотря на это, электромобили занимают 1% всего рынка авто в Украине. Так, за аналогичный период 2019-го зарегистрировали 32 тыс. легковых машин.
В мае украинцы зарегистрировали 524 подержанных электромобилей и 86 - новых.
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