Неожиданный лидер - украинцы чаще всего покупали электромобиль Jaguar

Украинцы чаще всего покупали электромобиль Jaguar. Фото: Jaguar Киев Аэропорт - Ягуар

За январь-май 2019 года в Украине продали 227 новых электромобилей, что на 67% больше, чем 2018-го.

С количеством 70 зарегистрированных транспортных средств лидером стал Jaguar I-Pace. Второе место занял Nissan Leaf. Тройку лучших замыкает BMW i3, сообщает Auto-Consulting.

Кроме того, за январь-май 2019-го зафиксирован спад продаж Tesla Model X и Tesla Model S. Вероятно, на снижение спроса на кроссовер Tesla повлияли покупки электрокаров Jaguar, а на Model S - появление более доступной Model 3.

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ТОП-10 электромобилей, которые покупали украинцы за 5 месяцев выглядит следующим образом:

Jaguar I-Pace

Nissan Leaf

BMW i3

Hyundai Ioniq

Tesla Model 3

Tesla Model X

Hyundai Kona

Renault Zoe

Tesla Model S

JAC iEV7S

Несмотря на это, электромобили занимают 1% всего рынка авто в Украине. Так, за аналогичный период 2019-го зарегистрировали 32 тыс. легковых машин.

В мае украинцы зарегистрировали 524 подержанных электромобилей и 86 - новых.