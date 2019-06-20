Автошпионы увидели новый гибридный Renault Megane

Автошпионы заметили гибридный Renault Megane без камуфляжа во время тестов. Фото: из открытых источников

Автошпионы заметили новый гибридный Renault Megane без камуфляжа во время тестов.

В объектив попали сразу 2 авто с некоторыми отличиями. Один Megane был белого цвета, а другой - черный со светлыми бамперами.

У белого гибрида есть нечто похожее на датчик на верхней части капота и большие удлинители крыльев сзади. У нынешнего Megane есть люк для топлива на стороне пассажира, поэтому панель на стороне водителя на обоих авто, вероятно, скрывает порт для их подзарядки.

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Вероятно, машины получат 1,6-литровый бензиновый двигатель с 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Батарея Megane, пожалуй, будет маленькой, всего 1,2 кВт/ч.

Похожие силовые установки получат и кроссоверы Captur, и городские хэтчбеки Clio, которые также должны появится с гибридными двигателями, сообщили на tsn.ua.

На дороге общего пользования в Америке автошпионы увидели электрический автомобиль, похожий на Chevrolet Bolt EV в камуфляже. Очевидно, машину тестировали в реальных условиях.