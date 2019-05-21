Новый електрокросовер Chevrolet уже на дорогах

Электрический кроссовер, похожий на Chevrolet Bolt EV. Фото: autoblog.com

На дороге общего пользования в Америке автошпионы увидели электрический автомобиль, похожий на Chevrolet Bolt EV в камуфляже. Видимо, машину тестировали в реальных условиях.

О том, что это авто - электрокар, свидетельствуют отсутствие выхлопных труб и крайне тихая работа силового агрегата.

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О кузове, его особенностях и форме трудно судить однозначно. Это потому, что транспортное средство тщательно закамуфлировали в декоративное покрытие цвета зебры и завернули материалом, похожим на брезент.

Загадочный электрокар похож на Chevrolet Bolt EV, но в формате кроссовера, сообщили на сайте tsn.ua. Официальной информации от Chevrolet касательно этого пока нет.

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