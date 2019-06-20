Беспилотник General Motors отключился в дороге. Фото: theverge.com

Испытания беспилотников General Motors "идут со скрипом".

Главного исполнительного директора Honda Motor Takahiro Hachigo постигла техническая неудача. Недавно менеджер тестировал прототип самоходного авто, сделанного General Motors Cruise Automation. Ориентировочно за 20 мин. в пути, программное обеспечение машины отключилось во время движения транспортного средства. "Резервный" водитель, который был за рулем - должен был взять машину под свой контроль. Попытки перезагрузить систему были безуспешны. Takahiro поехал на другом авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верблюда превратили в "ґуґлмобиль"

Несмотря на инвестиции около $19 млн, проект явно нуждается в доработке. Похоже, что именно проблемы с программным обеспечением и другие технические барьеры заставили компанию неоднократно задерживать запланированый запуск проекта. Старт переносят с 2018-го.

Трудности Cruise свидетельствует о необходимости тщательно доработать технологии беспилотников перед широким коммерческим использованием, - пишут на theinformation.com.

Компания Waymo, филиал Google, которая разрабатывает автопилоты, инвестирует около $14 млн в производство беспилотников. Мощность производства находится в Детройте.