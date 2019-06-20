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пятница, 21 июня 2019 07:30

В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство

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В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство
В мае 2019 регистрации автомобилей в России рухнули на 18%, до 124,5 тыс машин. Фото: из открытых источников

В мае 2019 регистрации автомобилей в России рухнули на 18%, до 124,5 тыс машин.

Показатель серьезно отличается от статистики продаж, которую приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Согласно информации организации, спад составил всего 6,7%, до 137,6 машин. Разница в показателях регистрации и продажа составила почти 9,6%.

В автокомпаниях рассказывают, что причина разницы в том, что дилеры дают завышенные показатели продаж. Чаще всего это происходит в марте, когда производители закрывают финансовый год и требуют отчеты.

Импортеры отчитываются глобальным офисам, и им "тоже важно показывать позитив".

Как результат, заявленные в марте продажи дилеры успевают "догнать" только в мае или даже в июне и вынуждены постепенно снижать заявленные продажи к реальным.

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Между тем, концерны постоянно повышают планы продаж, и дилеры в России вынуждены балансировать между скромными покупным показателями и выполнением плана. В случае выполнения "нормы" они получают различные бонусы и выплаты.

"Балласт" непроданных машин постоянно растет и, в зависимости от бренда, может составить от 3% до 50% от заявленных показателей. Такие машины не подпадают под акции концернов, постепенно "просаживают" дилеров и могут привести к банкротству в условиях, скажем, кризиса в стране.

Покупая такие машины, страдают и покупатели. Гарантийный талон начинает действовать с момента, как дилер отчитался о продаже. Поэтому срок гарантии сокращается, рассказали на tsn.ua.

Компания Ford прекращает производство автомобилей в России. Работники одного из заводов сняли прощальное видео в знак ликвидации предприятия.

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Дата
21
июня

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