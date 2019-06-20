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четверг, 20 июня 2019 14:19

"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России

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&quot;Прощанием славянки&quot; отметили закрытие Ford в России
Компания Ford прекращает производство автомобилей в России. Фото: из открытых источников

Компания Ford прекращает производство автомобилей в России. Работники одного из заводов сняли прощальное видео в знак ликвидации предприятия.

На кадрах рабочие завода, который закрывается, устроили парад погрузчиков в опустевших цехах. 43 машины проехали ангаром под звуки марша "Прощание Славянки".

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Шоу было снято на предприятии Ford в Ленинградской области. Здесь уже сошел с конвейера последний Focus, а полностью предприятие остановит работу в конце июня.

Сейчас часть сотрудников ужеуволена, некоторые продолжают работать, чтобы завершить "консервацию" мощностей предприятия.

Компании Ford и Sollers официально объявили о прекращении производства легковых автомобилей Ford в России в конце марта. В начале июня уже была остановлена ​​работа конвейера в Набережных Челнах и моторного завода в Елабуге. Единственная модель Ford, которую продолжат собирать в России, - Ford Transit, сообщили на tsn.ua.

Американский автоконцерн Ford закрывает заводы в России. До конца июня производство легковых автомобилей прекратят.

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