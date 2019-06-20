Гражданам Украины напомнили, что использовать термины: технический осмотр, техпаспорт, права и МРЭО - неправильно. Фото: fastweb.com

Гражданам Украины напомнили, что использовать термины: технический осмотр, техпаспорт, права и МРЭО - неправильно.

Сейчас стоит писать и говорить не техосмотр, а обязательный технический контроль.

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Вместо техпаспорт нужно употреблять сочетание слов: свидетельство о регистрации.

Вместо "права" - удостоверение водителя.

На странице Facebook Главного сервисного центра МВД вспомнили и о себе. Подразделение следует называть не МРЭО, а сервисный центр МВД.

Для перевыпуска "прав" нужен паспорт, идентификационный код и медицинская справка. Восстановить документ, дающий право на пользование транспортным средством, можно в любом сервисном центре МВД Украины.