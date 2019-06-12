Эксперт рассказал, как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог. Фото: из открытых источников

С 1 января 2018 по 30 апреля 2019 в Украине произошло около 700 ДТП совершенные в условиях неудовлетворительного состояния улиц и дорог. Об этом сообщили на сайте патрульной полиции Украины.

Эксперт рассказал, как отстоять свою правоту и добиться компенсации, если вы попали в ДТП из-за некачественной дороги.

"Согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на возмещение убытков вызванных действиями или бездействием должностных лиц, - рассказывает юрист Владимир Караваев. - Главная задача пострадавшего в ДТП из-за некачественной дороги - доказать, что чиновник, отвечающий за такой участок пути - некачественно выполняет свои полномочия, или совсем ничего не делает для ремонта или строения.

Как только авария произошла, и вы в состоянии - вызовите полицию и попросите их по возможности взять с собой представителя компании на балансе которой находится поврежденный участок трассы.

Милиционер должен составить документ, с фиксацией деталей событий, дорожной обстановки, указать повреждения, потерпевшего транспортного средства. Важна максимальная детализация и объективность. Ведь в суде встанет вопрос: мог ли водитель избежать попадания в яму. Поэтому задача водителя - не сидеть на месте. Надо все снимать, фотографировать. Стоит зафиксировать размеры ямы, схему ДТП, дорожные условия, освещение, есть предупредительные знаки о некачественной участка дороги или нету.

Если у вас есть полная страховка - нужно сообщить страховщикам.

Полиция может оформить процессуальные документы по двум статьям административного кодекса: либо на водителя, либо на лицо, отвечающее за эксплуатацию участка пути.

Если суд решит, что виновен представитель дорожно-эксплуатационной службы - возникают основания для подачи иска на возмещение морального и материального ущерба. К тому времени уже нужно иметь оценку материального ущерба, который получила машина. Кроме того следует сохранить чеки и квитанции, которые остались от расходов, связанных с аварией.

Ведь владелец пострадавшей машины, скажем, может заплатить за эвакуатор для транспортировки недееспособного авто. Между тем, водителю может потребоваться лечение спровоцированое последствиями ДТП.

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Сейчас мы имеем специфический законодательный факт, что может повлечь определенные трудности. В Украине есть дороги государственного и местного значения. Закон об автомобильных дорогах регламентирует, что если авария из-за некачественного покрытия произойдет на дороге государственного значения - суд может привлечь к ответственности балансодержателя участка пути. Но тот может сослаться на норму в законе, что он несет ответственность в масштабе финансирования. Часто владельцы дорог под этим предлогом избегают ответственности. Но это касается общегосударственных путей. На дороги местного значения эта норма не действует.

Между тем, в суде может возникнуть сомнение кто виноват: водитель или тот, кто должен смотреть за дорогой. Может быть назначена экспертиза, призванная дать ответит: мог ли водитель избежать аварии. Проблемой может стать то, что наше законодательство не регламентирует количество таких экспертиз. Судья может решать учитывая выводы любой. Поэтому для максимизации шансов на победу в суде - можете нанять частного эксперта. Деньги потрачены на его услуги можно включить в сумму материальной компенсации.

Не стоит отчаиваться и думать что дело бесперспективное. Свои права нужно отстаивать. Компенсации добиться можно. Если все сделать по алгоритму, что я озвучил - шанс на компенсацию около 100 процентов ", - говорит эксперт.

Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским.