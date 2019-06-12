Как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог

 
Ексклюзивы
1/5
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
3 Просмотров: 13311
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 6660
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 684
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2205
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 621
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2565
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5103
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2007
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4672
Фото
Все фото
10
3
16
14
10
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
&quot;Волга&quot; КГБ и заводная &quot;Моргуновка&quot; - стартовал &quot;Ретрофест&quot;
"Волга" КГБ и заводная "Моргуновка" - стартовал "Ретрофест"
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1071
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2916
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5121
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1539
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
четверг, 13 июня 2019 07:31

Как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог

  Комментировать
Как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог
Эксперт рассказал, как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог. Фото: из открытых источников

С 1 января 2018 по 30 апреля 2019 в Украине произошло около 700 ДТП совершенные в условиях неудовлетворительного состояния улиц и дорог. Об этом сообщили на сайте патрульной полиции Украины.

Эксперт рассказал, как отстоять свою правоту и добиться компенсации, если вы попали в ДТП из-за некачественной дороги.

"Согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на возмещение убытков вызванных действиями или бездействием должностных лиц, - рассказывает юрист Владимир Караваев. - Главная задача пострадавшего в ДТП из-за некачественной дороги - доказать, что чиновник, отвечающий за такой участок пути - некачественно выполняет свои полномочия, или совсем ничего не делает для ремонта или строения.

Как только авария произошла, и вы в состоянии - вызовите полицию и попросите их по возможности взять с собой представителя компании на балансе которой находится поврежденный участок трассы.

Милиционер должен составить документ, с фиксацией деталей событий, дорожной обстановки, указать повреждения, потерпевшего транспортного средства. Важна максимальная детализация и объективность. Ведь в суде встанет вопрос: мог ли водитель избежать попадания в яму. Поэтому задача водителя - не сидеть на месте. Надо все снимать, фотографировать. Стоит зафиксировать размеры ямы, схему ДТП, дорожные условия, освещение, есть предупредительные знаки о некачественной участка дороги или нету.

Если у вас есть полная страховка - нужно сообщить страховщикам.

Полиция может оформить процессуальные документы по двум статьям административного кодекса: либо на водителя, либо на лицо, отвечающее за эксплуатацию участка пути.

Если суд решит, что виновен представитель дорожно-эксплуатационной службы - возникают основания для подачи иска на возмещение морального и материального ущерба. К тому времени уже нужно иметь оценку материального ущерба, который получила машина. Кроме того следует сохранить чеки и квитанции, которые остались от расходов, связанных с аварией.

Ведь владелец пострадавшей машины, скажем, может заплатить за эвакуатор для транспортировки недееспособного авто. Между тем, водителю может потребоваться лечение спровоцированое последствиями ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родились до войны, 56 лет прожили вместе и полетели в небо

Сейчас мы имеем специфический законодательный факт, что может повлечь определенные трудности. В Украине есть дороги государственного и местного значения. Закон об автомобильных дорогах регламентирует, что если авария из-за некачественного покрытия произойдет на дороге государственного значения - суд может привлечь к ответственности балансодержателя участка пути. Но тот может сослаться на норму в законе, что он несет ответственность в масштабе финансирования. Часто владельцы дорог под этим предлогом избегают ответственности. Но это касается общегосударственных путей. На дороги местного значения эта норма не действует.

Между тем, в суде может возникнуть сомнение кто виноват: водитель или тот, кто должен смотреть за дорогой. Может быть назначена экспертиза, призванная дать ответит: мог ли водитель избежать аварии. Проблемой может стать то, что наше законодательство не регламентирует количество таких экспертиз. Судья может решать учитывая выводы любой. Поэтому для максимизации шансов на победу в суде - можете нанять частного эксперта. Деньги потрачены на его услуги можно включить в сумму материальной компенсации.

Не стоит отчаиваться и думать что дело бесперспективное. Свои права нужно отстаивать. Компенсации добиться можно. Если все сделать по алгоритму, что я озвучил - шанс на компенсацию около 100 процентов ", - говорит эксперт.

Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским.

Автор: Богдан Пихачек
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как получить компенсацию за ДТП из-за плохих дорог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил как авто

Самое читаемое
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 75630
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 58431
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 25478
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами 1 Просмотров: 18363
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 18283
Авто
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
10
 Просмотров: 1234
Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским
Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским
 Просмотров: 1620
Родились до войны, 56 лет прожили вместе и полетели в небо
Родились до войны, 56 лет прожили вместе и полетели в небо
 Просмотров: 819
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
3
 Просмотров: 279
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
16
 Просмотров: 2943
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
28
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
5
Опыт против награды ФСБ России: в сети обсуждают назначение главного разведчика
Голосов: 12054
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua