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среда, 12 июня 2019 17:14

Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским

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Верховный суд поддержал водителя, который не показал &quot;права&quot; полицейским
Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским. Фото: из открытых источников

Верховный суд Украины постановил, что полицейский не имеет права требовать у водителя водительское удостоверение, если у него нет доказательств правонарушения.

Причиной этого решения стала недавняя противоречивая ситуация между водителем и полицейским. Водитель отказался продемонстрировать водительское удостоверение правохранителю, мол из-за отсутствия доказательств нарушения правил дорожного движения, что, по версии полицейских, стало причиной остановки. В результате - полицейский выписал штраф за непредоставление документов 425 грн.

Но Верховный суд отклонил наложение штрафа. Орган Фемиды подчеркнул, что поскольку патрульный никак не задокументировал и не доказал факт нарушения водителем ПДД, то требование показать удостоверение является неправомерным.

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"Есть утвержденный перечень оснований, когда патрульный полицейский имеет право остановить транспортное средство. Их есть 10. Обычно - это нарушение правил дорожного движения, - рассказывает юрист Богдан Глядык. - Согласно ПДД, по требованию полицейского, водитель обязан предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, в отдельных случаях полис обязательного страхования.

Если водитель нарушил - должна состояться процедура рассмотрения дела об административном правонарушении, но в полицейских должны быть документальные подтверждения нарушения ПДД. Доказательства могут быть разные, в том числе видеозаписи, свидетельства очевидцев.

В этом деле полицейский не доказал причину остановки, поэтому он не имел права требовать удостоверение водителя.

Я не раз убеждался: эскалация конфликта усугубляет ситуацию. Если водитель, которого остановили не разжигает конфликт, полицейские могут просто ограничиться устным замечанием и отпустить водителя", - сказал эксперт.

На 55 километре автодороги Киев - Одесса патрульные остановили автомобиль марки Hyundai Elantra за превышение скорости.

43-летний водитель предоставил документы на транспорт. Во время проверки полицейские обнаружили признаки подделки.

Автор: Богдан Пихачек
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Дата
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