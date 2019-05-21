"Права" восстановят за 30 хв. - МВД

Потерянное водительское удостоверение можно восстановить за 30 хв.

Для перевыпуска "прав" нужен паспорт, идентификационный код и медицинская справка. Восстановить документ, дающий право на пользование транспортным средством, можно в любом сервисном центре МВД Украины.

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"Восстановление водительского удостоверения - это минимум документов и времени, проведенного в сервисном центре МВД. Не нужно иметь никаких экзаменационных листов и фотографий, вся информация имеется в реестре, а фотографию делаем бесплатно на месте. Чтобы визит был максимально приятный и удобный, регистрируйтесь в электронную очередь через электронный кабинет водителя", - рассказал сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Крыклий.

Однако сообщил, что если "права" похитили, необходимо обратиться с заявлением в полицию и получить справку.

Правительство на своем заседании 3 апреля утвердило изменения в порядок выдачи удостоверений водителя и сдачи соответствующих экзаменов.