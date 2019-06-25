Наглость без границ: в Запорожье джипы блокировали дорогу патрульным

В Запорожье внедорожники блокировали дорогу патрульным полицейским. Фото: Власно.инфо

В Запорожье 2 Land Cruiser Prado на днепровских номерах "подрезали" полицейский автомобиль.

2 иномарки заблокировали полицейскую машину, которая сопровождала колонну детей, которые едут из лагеря отдыха. Правонарушителей задержали через несколько километров, сообщает Типичный Днепр.

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В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel Omega протаранил припаркованную Honda Accord, которая отлетела в Audi Q7, а та - в Volkswagen Sharan. Пострадала женщина.