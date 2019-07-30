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вторник, 30 июля 2019 01:05

На украинском курорте 4-летний ребенок упал с горки на бетон

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На украинском курорте 4-летний ребенок упал с горки на бетон
В Бердянске ужасно травмировался 4-летний мальчик. Фото: Обозреватель

В курортном городе Бердянск на одном из пляжей в районе Слободка 4-летний мальчик упал с горки на бетон.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Он в реанимации, пишет местное издание "Бердянск 24".

Инцидент произошел 29 июля. По словам очевидцев, мальчик поднимался по горке, но внезапно поскользнулся и упал на бетонное основание конструкции.

Сотрудники аттракциона объяснили, что детям можно выходить на горку с 4-5 лет с разрешения родителей. Полиция начала проверку по факту травмирования ребенка.

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На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

Там же в бассейне рядом с водной горкой утонула 3-летний ребенок.

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