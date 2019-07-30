На украинском курорте 4-летний ребенок упал с горки на бетон

В Бердянске ужасно травмировался 4-летний мальчик. Фото: Обозреватель

В курортном городе Бердянск на одном из пляжей в районе Слободка 4-летний мальчик упал с горки на бетон.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Он в реанимации, пишет местное издание "Бердянск 24".

Инцидент произошел 29 июля. По словам очевидцев, мальчик поднимался по горке, но внезапно поскользнулся и упал на бетонное основание конструкции.

Сотрудники аттракциона объяснили, что детям можно выходить на горку с 4-5 лет с разрешения родителей. Полиция начала проверку по факту травмирования ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень сломал шею во время катания на "банане"

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми. Там же в бассейне рядом с водной горкой утонула 3-летний ребенок.