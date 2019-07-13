Аттракционы летели в море: отдыхающий выложил видео смерча на пляже

Пляжем Одессы прошелся смерч. Фото: http://krasnodar.bezformata.com

На одесском пляже в районе Лузановка прошелся смерч.

Он отнес водные аттракционы, пляжную мебель и вещи отдыхающих в море, повредил предметы, пишет dumskaya.

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Смерч шел около минуты. Никто из людей не пострадал.

В 50 км от Одессы сегодня пронесся смерч. Его зафиксировали вблизи села Маяки Беляевского района. Опасный вихрь подхватил пыль и ветки на поле. Поднимал столб пыли на десятки метров вверх.