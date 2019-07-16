Ужасная смерть: женщина погибла во время катания на водном аттракционе

Женщина погибла во время катания на аттракционе парасейлинг. Фото: JKL

В Геническе Херсонской области 25-летняя женщина погибла во время катания на водном аттракционе - парасейлинге.

Как отмечается, во время полета парашют оторвался от катера, и 2 часа ветер гонял его по небу. За это время девушку несколько раз било о волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщают Факты.

"В катере находился муж девушки, свекровь и свекор. Когда поднялся сильный ветер, из-за парашюта катер начало поднимать на дыбы. В итоге, хозяин аттракциона перерезал трос. До этого свекор пытался собственноручно выровнять парашют, но его выбросило из лодки", - сообщили правоохранители.

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