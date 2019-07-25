В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла

В большинстве областей Украины сизоворонку встретить можно крайне редко, или же она исчезла совсем

В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов "поймал" на фото одну из редких птиц Украины - сизоворонку.

Этот вид пернатых занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим, пишет Днепровская Панорама.

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Птица достаточно больших размеров, питается ягодами, крупными насекомыми, ящерицами, лягушками и сороконожками.

В большинстве областей Украины ее встретить можно крайне редко, или же она исчезла совсем.

Птица перелетная. Зимует в Восточной Африке.

Фотограф-птицелюб Максим Рудик сделал фото камышевки вертлявой, которая занесена в Красную книгу Украины.