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среда, 17 июля 2019 19:16

Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
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Издание National Geographic опубликовало на своем сайте фотографию киевского фотографа Игоря Червоненко. Ее внесли в 12 лучших фото недели.

"Усатая синица шпионит за фотографом. Сфотографировано на озере Вырлица, Киев, Украина", - написали под снимком.

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Усатая синица - это небольшая, чуть меньше воробья птица. В Украине распространена в долине Днепра и в плавнях рек степной зоны. Держится зарослей тростника, реже прибрежных зарослей ивы.

Птицу фотограф "поймал" на озере Вырлица.
Фото: Игорь Червоненко

Фотограф-птицелюб Максим Рудик сделал редкое фото камышевки вертлявой, которая занесена в Красную книгу Украины.

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