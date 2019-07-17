Фото птицы в Киеве попало в National Geographic

Издание National Geographic опубликовало на своем сайте фотографию киевского фотографа Игоря Червоненко. Ее внесли в 12 лучших фото недели.

"Усатая синица шпионит за фотографом. Сфотографировано на озере Вырлица, Киев, Украина", - написали под снимком.

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Усатая синица - это небольшая, чуть меньше воробья птица. В Украине распространена в долине Днепра и в плавнях рек степной зоны. Держится зарослей тростника, реже прибрежных зарослей ивы.

Фото: Игорь Червоненко

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