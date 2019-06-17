Фотограф "поймал" краснокнижную птицу

Фотограф-птицелюб Максим Рудик сделал фото камышевки вертлявой, которая занесена в Красную книгу Украины.

"Долгожданная встреча с этой редкой птицей, которую не так уж просто увидеть", - пишет он в Facebook и публикует снимки.

Птичку фотограф встретил в поселке Оздов Луцкого области.

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Сейчас в Украине насчитывается от 3,5 до 4,1 тыс. самцов этого вида.

Фото: Максим Рудик

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