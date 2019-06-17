 
Ексклюзивы
1/5
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 918
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 216
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 261
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 6696
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 324
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1791
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3465
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3366
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 25155
Фото
Все фото
3
14
9
5
17
Фотограф &quot;поймал&quot; краснокнижную птицу
Фотограф "поймал" краснокнижную птицу
Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див
Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Показали гигантского гибрида льва и тигра
Показали гигантского гибрида льва и тигра
Невероятно, но факт: показали крошечных и гигантских представителей животного мира
Невероятно, но факт: показали крошечных и гигантских представителей животного мира
Видео
Все видео
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали самую дорогую породу кошек
Показали самую дорогую породу кошек
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1836
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3051
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5355
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 720
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 18:47

Фотограф "поймал" краснокнижную птицу
3

  Комментировать

Фотограф-птицелюб Максим Рудик сделал фото камышевки вертлявой, которая занесена в Красную книгу Украины.

"Долгожданная встреча с этой редкой птицей, которую не так уж просто увидеть", - пишет он в Facebook и публикует снимки.

Птичку фотограф встретил в поселке Оздов Луцкого области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прилетели краснокнижные аисты

Сейчас в Украине насчитывается от 3,5 до 4,1 тыс. самцов этого вида.

Птицу фотограф встретил в поселке Оздов Луцкого области.
Фото: Максим Рудик
Птицу фотограф встретил в поселке Оздов Луцкого области.
Птицу фотограф встретил в поселке Оздов Луцкого области.

В Чернобыльской зоне отчуждения сфотографировали редкого зверя — орешниковую соню. Животное занесено в Красную книгу.

"Чернобыльский лемур" весит не более 27 г во взрослом возрасте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фотограф "поймал" краснокнижную птицу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

С кремлем договорились о Киеве

Китай испытал термоядерную бомбу

На мюзикл пускали только совершеннолетних

Самое читаемое
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 45307
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 26002
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 18 Просмотров: 21295
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
8
 Просмотров: 20341
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 18118
Животные
Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див
Фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див
14
 1 Просмотров: 3582
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
 Просмотров: 1827
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
 Просмотров: 819
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
9
 Просмотров: 4149
Показали гигантского гибрида льва и тигра
Показали гигантского гибрида льва и тигра
5
 Просмотров: 4032
Больше всего комментируют
18
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
9
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
7
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
3
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 751
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua