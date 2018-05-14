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вторник, 15 мая 2018 06:35

"Через лет 25-30 машинами будут управлять компьютерные программы"

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— В ближайшие десятилетия мы будем свидетелями довольно большого технического рывка. Для этого есть все предпосылки — наработки в сфере программирования и новые инженерные возможности для производства компактных электроустройств, — говорит Игорь Айзенберг, 58 лет, профессор факультета информатики Манхеттенского колледжа в США. Он рассказывает, как искусственный интеллект повлияет на ежедневную жизнь.

Не мало ли 10-30 лет для ощутимых технических изменений?

— Нет, более чем достаточно. Они будут происходить постепенно, как и в предыдущие десятилетия. Например, "Скайп", с помощью которого мы разговариваем через интернет, начал работать лишь 14 лет назад, а теперь это — привычная вещь. В 2004-м он был чудом даже без видео. Оно появилось через год. Можно было бесплатно общаться с отличным звуком и звонить с одного континента на другой. Больше не нужно платить большие деньги телефонным компаниям за звонок.

Какие именно технические изменения состоятся?

— В нашем быту станет больше роботов. Они станут массовыми и на производствах. На новый уровень выйдут компьютерные программы.

В каких сферах роботов будет больше всего?

— В автомобильном транспорте. Через лет 25–30 машинами будут управлять компьютерные программы — как сейчас самолетами, а пилоты лишь следят за их работой. Количество аварий значительно уменьшится, потому что люди делают ошибки, а компьютеры — нет. Техника не будет превышать скорость или нарушать правила.

Исчезнут автомобили на бензине. Большинство будут электрическими. В американском штате Калифорния, который самый густонаселенный и дает наибольший вклад в ВВП США, с 2040-го запрещена продажа бензиновых автомобилей.

Люди еще скептически относятся к идее впустить роботов в свою жизнь. Думают, те способны им навредить.

— Робот работает так, как его научит человек. Умышленно не навредит. Сам по себе не может мутировать. Чтобы такое было, робот должен иметь мозг, как у человека — с тем объемом знаний, возможностями анализировать. Сейчас такой математической модели не существует, и еще далеко до ее создания.

Почему далеко?

— Мозг каждого человека состоит из почти 10 миллиардов нейронов, объединенных с помощью почти 60 триллионов соединений в мощную сеть. И нужно чрезвычайно много времени, чтобы ее воссоздать. Уместно ли это делать — человечество должно решать на уровне правительств. И сразу урегулировать, чтобы такие разработки не попали к злоумышленникам.

Предыдущее американское правительство создало программу "Мозг", на которую выделили большое финансирование. Это исследование дало бы возможность в течение 20 лет создать математическую модель мозга. Но я не уверен, что эту программу продолжит действующая американская администрация, которая не любит науку и пытается сократить ее финансирование.

Но есть работы, которые могут поддерживать общение и играть в шахматы.

— Да, есть. Еще в 2010-м посещал международную научную конференцию в польском Закопане, где одна фирма представляла роботов. Они могли говорить на нескольких языках, пожать руку, поддерживать беседу, что-то перенести с места на место. 10 роботов прилично играли в футбол. Но это было лишь развлечение. Нужно различать показательные выступления для широкой общественности и реальность. Интеллект современных роботов все равно ограничен. Когда-то шахматист Гарри Каспаров несколько раз проигрывал шахматный поединок компьютерной программе. А почему? Потому что она глубже анализировала ситуацию на доске и прогнозировала значительно дальше, чем человек. Но невзирая ни на что, этот способ ее анализа остается ограниченным специфической задачей. Для других процессов понадобятся другие логические модели, и над их созданием тоже придется долго работать.

Если работы войдут в нашу жизнь, чем тогда будут заниматься люди?

— В развитых странах будут преимущественно разрабатывать технологические устройства, а не заниматься ручным трудом. Это уже реальность и большая социальная проблема. В США лишь 40 процентов населения имеет образование выше школьного. То есть 60 процентов американцев могут сегодня заниматься лишь неквалифицированной работой. А такой остается все меньше.

Какие еще могут быть побочные эффекты от распространения роботов и новейших компьютерных программ?

— На другой уровень выйдут хакерские атаки. Ими можно вывести из строя электростанции, системы управления самолетами и даже влиять на выборы. И тут вопрос — что ожидает Украину в 2019-м, когда будут президентские выборы. Не сомневаюсь, что Россия может вмешаться в украинский избирательный процесс. Поэтому Украине следует выстраивать защиту компьютерных систем от кибератак.

Готово ли человечество к этим вызовам?

— Пока нет. Компания "Кембридж аналитика" с помощью алгоритмов машинного обучения изучала, на какие группы избирателей через социальные сети нужно активно влиять, чтобы склонить к определенному голосованию. Эти данные использовали в Великобритании те, кто агитировал голосовать за Брексит (выход Великобритании из ЕС. — ГПУ), а в США — предвыборный штаб Трампа. У них это вышло. Но это было неэтичное применение науки. И пока неизвестно, что с этим делать. Такой метод влияния формально не запрещен. Человечеству придется регулировать и принимать законы против нарушения этических норм в использовании достижений науки.

Как повлияет технологический рывок на исследование космоса?

— Для людей будет реально летать на Марс. Проблема в том, сколько времени они смогут находиться в космосе. После недавнего запуска ракеты Илоном Маском появилась, собственно, ракета-носитель. До Марса нужно лететь год и столько же времени возвращаться. От полета человека на Марс и его кратковременного пребывания там ничего нового об этой планете не узнаем. Правда, это будет большим достижением, отмечанием новых возможностей человека. Это так же, как когда-то человек попал на Луну. Мы ничего нового не узнала о нем.

5 миллионов новых рабочих мест до 2020 года займет робототехника и искусственный интеллект. Больше семи миллионов вакансий исчезнет, а появятся два миллиона — преимущественно в компьютерной, инженерно-технической, математической и архитектурной сферах, посчитали в исследовательском центре "Фючер фундейшн".

Автор: Галина ОСТАПОВЕЦ
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