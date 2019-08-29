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пятница, 30 августа 2019 06:45

Украина выдает больше всего патентов в мире

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В течение первого полугодия 2019 года в Украине от национальных и иностранных изобретателей поступили 28 956 заявок на патент. Это на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество заявок на изобретения уменьшилось на 4,3%.

- Украина занимает первое место по количеству выданных патентов на полезную модель в мире. Изобретение - это совершенно новое решение или открытие, а полезная модель - несколько улучшенное изобретение, которое не имеет новизны, - говорит советник председателя правления по организационным вопросам Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Яна Подлесная, 33 года. Объясняет о ситуации с изобретениями и их патентованием в Украине.

Как это получилось у украинцев?

- Для того, чтобы изобретателю выдали патент на его полезную модель, ему нужно заплатить 43 гривны. Это мало. Из-за этого у нас патентуют изобретения граждане других государств. Среди иностранных заявителей на патенты более 41 процента. Больше всего их подают из США, Германии, Швейцарии.

Почему только исключительные изобретения доходят до "производственного конвейера"?

- Во-первых, должен быть спрос на изобретение. Во-вторых, важна коммерческая составляющая. Например, человек получает патент на полезную модель - бочку, которая фильтрует какую-то жидкость. Это изобретение является полезным и решает определенную проблему, однако уже существует улучшенная версия такого устройства. Соответственно на бочку-фильтр спроса нет.

Нередко проблемой является отсутствие средств на проведение лабораторных исследований. Также не хватает государственных инструментов для помощи со всеми необходимыми процедурами. Сейчас в Украине существует единственное учреждение, которое может поддержать и провести нужные тестирования и дать рекомендации. Это Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития.

Какая отрасль является рекордсменом среди изобретений?

- Большая часть инноваций на территории Украины имеет свое назначение именно в сельскохозяйственных предприятиях. Например, такие отечественные компании как "Кернел", "Нибулон" или "Мироновский хлебопродукт" конкурентоспособны на своем рынке благодаря сочетанию технологий машиностроения, искусственного интеллекта или интернет-вещей, который превращает привычные для нас вещи в новые устройства, создавая как умные часы, так и умные города. Также у нас огромный прорыв совершили в сфере энергетики. Немало разработок есть в области космоса. К сожалению, последние тоже внедряют через законодательные барьеры. Среди лидеров и пищевая промышленность.

В какой сфере наибольшие проблемы с изобретениями?

- В области информационно-коммуникационных технологий. У нас невозможно запатентовать компьютерные программы. Украинские компании, которые занимаются такими технологиями, открывают свои офисы в США. В этой стране любую интеллектуальную деятельность человека патентуют.

В Украине соответствующую правовую охрану не могут получить еще и методы организации, управления, выполнения умственных операций, результаты художественного конструирования, условные обозначения, топография интегральных микросхем, породы животных, сорта растений и т.п. Например, Национальный университет биоресурсов и природопользования выводит большое количество новых растений и жуков, проводит различные мутации. Однако эти методы не патентуют и их легко украсть. Есть немало примеров, когда на конференциях или других событиях украинские ученые представляли свои открытия, а их потом копировали.

Есть ли в Украине полезные изобретения, которые используют во всем мире?

- Национальная академия наук Украины запатентовала много изобретений в сфере энергетики или сварочных материалов. Их технологии - одни из лучших, которые разрабатывали в мире. По инновационному потенциалу в нашей стране лидирует аграрная компания "Нибулон". У них есть специальная лаборатория, где благодаря компьютерным технологиям можно определить, на каком расстоянии необходимо посадить семечкоу, чтобы она лучше проросла и созрела.

Автор: Соломия ЦУРА
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Дата
30
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