До спутника Сатурна корабль будет лететь восемь лет

Американское космическое агентство готовит к отправке к спутнику Сатурна — Титану космический корабль "Драгонфлай". Он стартует в 2026 году. Целью запуска является выяснение происхождения человечества.

Беспилотник величиной с гольфкар оснастили четырьмя пропеллерами. До Титана должен добраться за восемь лет. Сначала "Драгонфлай" несколько раз облетит спутник Сатурна, потом осуществит посадку в нескольких местах Титана. Будет искать там химические признаки жизни. Стоимость проекта на этапе разработки оценивают в $850 млн. О намерении запустить беспилотник сообщил директор космического агентства Джим Брайденстайн.