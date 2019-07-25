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пятница, 26 июля 2019 00:40

До спутника Сатурна корабль будет лететь восемь лет

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Американское космическое агентство готовит к отправке к спутнику Сатурна — Титану космический корабль "Драгонфлай". Он стартует в 2026 году. Целью запуска является выяснение происхождения человечества.

Беспилотник величиной с гольфкар оснастили четырьмя пропеллерами. До Титана должен добраться за восемь лет. Сначала "Драгонфлай" несколько раз облетит спутник Сатурна, потом осуществит посадку в нескольких местах Титана. Будет искать там химические признаки жизни. Стоимость проекта на этапе разработки оценивают в $850 млн. О намерении запустить беспилотник сообщил директор космического агентства Джим Брайденстайн.

Автор: Соломия ЦУРА
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