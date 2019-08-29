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пятница, 30 августа 2019 06:55

Раскопали серпы времен Геродота

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В Ривненской области археологи нашли кремневые орудия труда, которыми могли пользоваться скифы-пахари. Серпам более двух с половиной тысячелетий.

Раскопали артефакты на острове Дубовец. Они лежали рядом на одинаковой глубине. Орудия труда не является древнейшими находками из экспедиции на территории позднесредневекового Свято-Воскресенского монастыря. До этого на территории раскопок обнаружили топоры из опоки. Они были орудием первобытных охотников. Ежедневно археологи наталкиваются на фрагменты посуды, украшений, нательных крестиков, монет. Кроме этого, нашли девять захоронений. Продолжаются поиски фундамента монастырского храма. Проводят экспедицию археологи Межрегиональной общественной организации "Дубенский археологический центр". К ним присоединились практиканты из Национального университета "Острожская академия" и местные волонтеры.

Автор: Соломия ЦУРА
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Дата
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