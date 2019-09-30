Застройщики обманули полторы тысячи человек

В городе Ирпень Киевской области расследуют строительную аферу. Мошенники выманили более 80 млн грн у полутора тысяч человек. Предлагали купить квартиры.

В 2014-м в городе появилось много рекламы. Сообщалось, что здесь начали возводить три строительных комплекса - "Фреш-сити", "Панорамный-2" и "Княжий двор". Уверяли, что на строительство есть вся разрешительная документация, предлагали людям инвестировать в будущие квартиры.

- Купила однокомнатку в комплексе "Фреш-сити" за 300 тысяч гривен. Для этого продала свою старую квартиру. Сейчас живу в коммунальной. А есть и те, кто заплатил миллионы, - рассказывает 50-летняя Наталья Никитина. - Все нам говорят - сами виноваты, потому что повелись на аферистов. Но тогда нам это не казалось обманом. Застройщиков советовал тогдашний мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Когда строительство остановилось, нас успокаивали. Мол, работы восстановят. Но до сих пор наш комплекс - это голый 8-этажный каркас. Написала в полицию не одно заявление - все потерялись. Уголовное дело открыли только сейчас, когда организаторы скрылись.

Чтобы вернуть средства, вкладчики устраивают акции протеста. Следующую планируют на 6 октября.

- Шансов, что нам вернут деньги, не более пяти процентов, - рассказывает общественный активист 35-летний Артем Багиров. - Даже если суд выдаст соответствующее постановление, его просто некому будет выполнять. В таких мошеннических фирмах по несколько раз меняются собственники и каждый в итоге ни за что не отвечает. Сейчас мы устраиваем протесты, потому что местная власть ничего не делает. Хотя должна помочь. Единственное - предлагали самим взять и достраивать здание. Получилось бы, что мы просто подарили все деньги застройщику.

- Дела старые, время утрачено. Расследовать их трудно, - говорит глава полиции Киевской области Андрей Небытов, 39 лет. - Полицейские провели обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем возведения жилых комплексов "Фреш-сити", "Панорамный 2", "Княжий двор". Двум лицам, которые исполняли роли "директора" и "бухгалтера" и принимали наличные - объявили о подозрении. Организатор бежал за границу.

Директором компании-застройщика была 52-летняя Валентина Матюшинец. 23 сентября суд избрал ей меру пресечения - два месяца домашнего ареста.

- Я действовала по доверенности, которую мне дали застройщики. Принимала средства у инвесторов и передавала дальше. Касательно этого есть расписки, - рассказала на судебном заседании Валентина Петровна. - В сентябре 2017 года у меня возник конфликт с руководством. Я говорила, что комплекс можем не достроить, и следует советоваться с инвесторами относительно дальнейших действий. Мне ответили: "Валя, не переживай, все под контролем". Если бы я знала, что все так закончится, никогда бы не согласилась брать деньги у людей.