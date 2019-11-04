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вторник, 05 ноября 2019 07:25

Заказчиков убийства Екатерины Гандзюк не наказали

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4 ноября прошел год со дня смерти 33-летней Екатерины Гандзюк. Была общественной активисткой, советником городского головы Херсона.

На нее напали недалеко от дома 31 июля прошлого года - вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

За умышленное убийство были задержаны пятеро предполагаемых исполнителей, организатор-посредник Игорь Павловский и заказчик - председатель областного совета 49-летний Владислав Мангер.

Накануне годовщины смерти в Службе безопасности Украины заявили: заказчиков преступления было несколько. Сейчас расследуются пять уголовных производств. Мотивом нападения на Екатерину Гандзюк стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

Один из ключевых фигурантов дела - Алексей Левин. Его настоящая фамилия - Москаленко. Известный в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Организовывал нападение, сейчас в международном розыске. До недавнего времени платил деньги родным подозреваемых, чтобы те молчали. Отдельно СБУ проверяет херсонских следователей - их причастность к покрыванию преступления и побега Левина.

Исполнители убийства Екатерины Гандзюк осуждены: приговоры вступили в силу 18 июля. Получили от трех до шести лет тюрьмы. Все признали свою вину.

По Мангеру Генпрокуратура приостановила досудебное расследование. С бывшим помощником народного депутата Игорем Павловским следствие заключило соглашение. Обоим смягчили обвинение.

Общественные активисты и родные Екатерины Гандзюк настаивают, что к убийству причастны также бывший председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рыщук. Но доказательства против них из дела исчезли.

"Исполнители получили мизерные сроки. Заказчики на свободе. Позволяют себе игнорировать суды, прессу, общественность. Кажется, они не верят в вероятность собственного наказания. И надеются на то, что страшное заказное убийство не испортит им карьеры и не изменит привычного ритма жизни. Они верят в то, что уже избежали наказания. Но они ошибаются", - пишут общественные активисты в "Фейсбук"-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк".

4 ноября в более чем 40 городах Украины и мира люди устроили акции памяти "Год без Кати".

Автор: Анна БОВА
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