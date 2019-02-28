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пятница, 01 марта 2019 07:55

Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы

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26 февраля Киевский районный суд Харькова объявил приговор виновникам смертельной аварии 22-летней Елене Зайцевой и 50-летнему Геннадию Дронову. Они получили по 10 лет тюрьмы с временным запретом управлять транспортными средствами.

ДТП случилось на перекрестке ул. Сумской и Мечникова 18 октября в позапрошлом году. "Лексус" Елены Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Геннадия Дронова. От удара ее авто отбросило в толпу. На месте погибли 27-летний Александр Евтеев, Нина Кобесова, 28 лет, мать и дочь - 46-летняя Алла и 19-летняя Анастасия Сокол, Наталия Умаева, 46 лет. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице умерла 24-летняя Диана Берченко. Еще пятеро людей покалечены.

Рассмотрение дела длилось год и три недели. Послушать приговор собрался полный зал людей - участники процесса, потерпевшие, их родственники. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова завели в 13:57. Через 20 мин. пришел судья Виктор Попрас. Приговор зачитывал почти 3 ч Вину обоих водителей в аварии признали равной. Согласно выводам следствия, Елена Зайцева выехала на перекресток на желтый сигнал светофора со скоростью свыше 80 км/ч. Дронов также начал движение на желтый свет, ее авто не заметил. В обвинительном акте нет упоминаний об опиатах (наркотические вещества, влияющие на центральную нервную систему. - ГПУ), которые обнаружили в организме Елены после аварии. В прокуратуре подтвердили, что наркотического опьянения подозреваемой они доказать не смогли.

Суд также удовлетворил ряд исков на возмещение морального и имущественного ущерба обеими обвиняемыми. В целом - почти 8 млн грн. Таких денег ни у оного из них нет, говорят.

Пострадавших и родственников погибших приговор устраивает. Но в раскаяние Елены Зайцевой не верят.

- Мы согласны с таким решением суда. Но нашей Дианочки больше нет, зятя - нет, жизнь старшей дочери разрушена, - говорит после приговора Игорь Берченко. В аварии потерял дочь и зятя.

Защита Геннадия Дронова готовит апелляцию.

- Вина Дронова не доказана по ряду пунктов, - говорит его адвокат Сергей Перепелица, 33 года. - В приговоре не были учтены скорости обоих автомобилей. Указывают, что "Лексус" двигался не меньше 80 километров в час. А сколько именно - не уточнено. Это существенная составляющая. При том, что эксперты из Днепра установили: Зайцева ехала 106 километров в час.

Адвокаты Елены Зайцевой с обжалованием приговора пока не определились.

- Из-за большого резонанса и количества жертв суд не учел смягчающие обстоятельства - раскаяние моей подзащитной, готовность возместить убытки, - говорит адвокат Юлия Козырь. - Приговор для нас не стал неожиданностью. Относительно апелляции решение пока не приняли, нужно время.

Сторона потерпевших намеревается привлечь к ответственности экспертов и следователей, из-за которых были утеряны важные доказательства.

- Приговором довольны, поскольку это максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - говорит адвокат потерпевших 40-летняя Лариса Матвеева. - У потерпевших нет ни радости, ни злорадства. Только чувство опустошенности. Хотим привлечь к ответственности экспертов, которые проводили анализы на опиаты. Также не обойдем вниманием следователей, вмешивавшихся в работу наркологов, "забывавших" передать необходимые документы на экспертизу. Этому должна быть дана правовая оценка.

Елена Зайцева - приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Он президент ООО "Группа - Тайфун", а также председатель правления и генеральный директор ПРАТ "ВТП "Укренергочермет". Ее сводный брат - экс-заместитель прокурора Черкасской области Дмитрий Зайцев. После люстрации сбежал в Москву, находится в розыске. На момент аварии Елена училась на третьем курсе факультета социологии в Харьковском национальном университете им. Василия Каразина.

О Геннадии Дронове известно, что он бизнесмен. Продавал машины. Неженат, детей не имеет. Жил вдвоем с 83-летней матерью. Сначала проходил по делу как свидетель, через три недели его тоже обвинили в причастности к ДТП.

Елена Зайцева свою вину признала полностью. Геннадий Дронов - нет. Пока решение суда не вступило в силу, оба будут оставаться под стражей.

- Вина обоих водителей была доказана в суде. Наказание - объективное, - говорит адвокат 43-летний Антон Зубков.

- Но в обвинительном акте зацепило, что они оба стартовали на красно-желтый цвет светофора. Это технически невозможно, но данная деталь осталась невыясненной. Там опасный перекресток. Часто случаются аварии. Надо затрагивать вопрос о правильном регулировании движения. Во время апелляции оба водителя имеют шанс смягчить приговоры.

6 месяцев полиция искала нарколога Елену Федирко. Она первой после смертельной ДТП в Харькове осматривала Елену Зайцеву. В моче водителя эксперты обнаружили опиаты. Суд призначил повторные анализы, но отобранных образцов - крови и мочи - оказалось маловато. Поэтому показания нарколога называли ключевыми по делу. Вскоре после аварии Елена Федирко уволилась с работы. Поехала на неподконтрольную Украине территорию на Донбассе ухаживать за матерью. Телевидения и телефонной связи там не было, с ее слов. Показания в суде дала в январе этого года. Подтвердила, после аварии у водителя "Лексуса" были суженные зрачки, неустойчивая походка. Это следствие перенесенной травмы или стресса, допустила.

- Опиаты могли появиться от лекарств. Это не обязательно должны были быть наркотики, - сказала Елена Федирко.

Автор: Анна БОВА
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Дата
01
марта

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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